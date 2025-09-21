A fuoco un capannone nella zona industriale di Modena | sette squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro
Paura questa mattina nella zona industriale della città, dove un violento incendio si è sviluppato all’interno di un capannone adibito a magazzino per la logistica di pezzi meccanici.Sul posto sono intervenute immediatamente sette squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti anche da altri comandi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
