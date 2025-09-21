A Empoli il grande ritorno della mezza maratona
Empoli, 21 settembre 2025 – Dopo alcuni anni di assenza, il grande podismo torna protagonista a Empoli. Domenica 2 novembre 2025 la città ospiterà la Mezza Maratona di Empoli, un evento che riporterà sulle strade cittadine lo spettacolo della corsa di alto livello. La manifestazione, organizzata dalla LINK Fitness Club in collaborazione con FIDAL e ASI, prevede la classica distanza dei 21 km, affiancata da una 10 km competitiva e da una passeggiata ludico-motoria di 3 km, la “Cardio Camminata”, che vedrà la partecipazione straordinaria di Jill Cooper, nota conduttrice televisiva e opinionista statunitense. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A Empoli il grande ritorno della mezza maratona
