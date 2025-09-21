A Cremona non si segna l' Atalanta passeggia a Torino

AGI - L' Atalanta domina a Torino nel match valido per la quarta giornata di Serie A 20252026. Metabolizzato velocemente il pesante ko con il Psg in Champions, la formazione di Juric, grande ex di giornata, vince 3-0 all'Olimpico Grande Torino. Succede tutto nel primo e tutto in otto minuti. Nikola Krstovic apre (30') e chiude (38') i conti con i primi due timbri in campionato. In mezzo la rete di Kamaldeen Sulemana (34'), in campo al posto dell'infortunato De Keteleare. Buona seconda frazione della squadra di Baroni, che manca il gol della bandiera con il rigore sbagliato di Duvan Zapata (73'). 🔗 Leggi su Agi.it

