A che ora Italia-USA oggi Finale BJK Cup 2025 | orari singolari e doppio tv programma streaming

Oggi, domenica 21 settembre, a partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si disputerà l’atto conclusivo delle Billie Jean King Cup Finals 2025 di tennis: l’Italia, detentrice del trofeo, ed alla terza finale consecutiva, affronterà gli USA, che tornano a giocarsi il titolo dopo 7 anni. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI BJK CUP ITALIA-USA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-PEGULATOWNSEND DI BJK CUP (3° MATCH DALLE 11.00) Nella storia gli USA hanno giocato 30 finali, vincendone 18, l’ultima nel 2017, mentre l’Italia su 7 atti conclusivi ha conquistato 5 titoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Italia-USA oggi, Finale BJK Cup 2025: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming

