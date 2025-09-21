A che ora Italia-Argentina oggi Mondiali volley 2025 | orario tv canale streaming

21 set 2025

L’Italia affronterà l’Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver superato la fase a gironi con qualche tentennamento, vincendo lo “spareggio” con l’Ucraina dopo il ko rimediato contro il Belgio al tie-break, la nostra Nazionale tornerà in campo a Manila (Filippine) per la prima sfida da dentro o fuori di questa rassegna iridata. I Campioni del Mondo in carica se la dovranno vedere contro la sempre temibile Albiceleste, capace di eliminare la Francia nella Pool C e imbattuta nel torneo. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA DI VOLLEY DALLE 9.30 L’appuntamento è per domenica 21 settembre (ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

