A Bagnoli lo scontro tra clan è a colpi di video sui social auto incendiate e danni alle case

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scambio di insulti e minacce tra diversi profili TikTok, che lasciano intendere di essere legati al clan Esposito-Nappi e al gruppo Maiorino; lo scontro di camorra a Bagnoli, Napoli Ovest, si sarebbe spostato sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

