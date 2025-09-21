A Bagnoli lo scontro tra clan è a colpi di video sui social auto incendiate e danni alle case
Scambio di insulti e minacce tra diversi profili TikTok, che lasciano intendere di essere legati al clan Esposito-Nappi e al gruppo Maiorino; lo scontro di camorra a Bagnoli, Napoli Ovest, si sarebbe spostato sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
