Quarantasei Comuni della provincia sui 331 lombardi beneficeranno di un contributo per l’inserimento di minori, su provvedimento dell’autorità giudiziaria, in strutture residenziali quali comunità educative o familiari e alloggi per l’autonomia. La giunta lombarda, su in put dell’assessora alla famiglia Elena Lucchini (nella foto), ha stanziato 2,6 milioni da destinare ai piccoli Comuni (sino a 5mila abitanti) che nel 2024 hanno sostenuto un costo totale di 13 milioni per gli inserimenti. Beneficeranno dei fondi Torre d’Isola, Zinasco, Borgo San Siro, Breme, Castelnovetto, Dorno, Ferrera Erbognone, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Borgo Priolo, Codevilla, Corana, Godiasco Salice Terme, Varzi, Barbianello, Bastida Pancarana, Casanova Lonati, Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Mezzanino, Montebello della Battaglia, Montù Beccaria, Pinarolo Po, Portalbera, Rovescala, Verrua Po, Albuzzano, Borgarello, Bornasco, Ceranova, Chignolo Po, Copiano, Linarolo, Marcignago, Miradolo Terme, Pieve Porto Morone, Torre d’Arese, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Corteolona e Genzone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A 46 piccoli comuni fondi per sostenere le spese delle comunità