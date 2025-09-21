A 16 anni in giro con due coltelli ai Decumani | Sono per fare un video sui social

Due giovanissimi sono stati denunciati per possesso di armi nella notte a Napoli; uno di loro si è giustificato dicendo che voleva usarle per fare un video.

A 16 anni in giro con due coltelli ai Decumani: “Sono per fare un video sui social” - Due giovanissimi sono stati denunciati per possesso di armi nella notte a Napoli; uno di loro si è giustificato dicendo che voleva usarle per fare un ... Da fanpage.it

