87 persone identificate e 48 veicoli fermati | controlli straordinari nella movida notturna
Notte di verifiche a tappeto a Ghedi: 87 persone identificate, 48 veicoli controllati, diversi giovani segnalati per uso di stupefacenti e un espulso. È il bilancio dell'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova e della Polizia Locale di Ghedi andata in scena tra sabato sera e le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati
Napoli, controlli della Polizia a Mergellina: identificate 300 persone e 6 sanzioni
Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale”
Piazza del Carmine, proseguono i controlli: trentasette persone identificate nella notte - X Vai su X
LATINA: In manette un giovane di 22 anni, oltre 500 persone identificate - facebook.com Vai su Facebook
