79enne picchiatalegatarapinata a casa

10.45 Una donna di 79 anni è stata aggredita, legata e rapinata in casa sua a Marostica (Vicenza). L'allarme è scattato quando un passante ha sentito le grida e ha visto la casa completamente aperta La donna è stata trovata legata e con segni di percosse al volto."Picchiata a mani nude e sbattuta contro il muro",ha raccontato la donna ai soccorritori. L'aggressione è avvenuta due ore prima che venisse trovata, cosciente ma in lieve ipotensione. E' stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it