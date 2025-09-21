60 milioni di euro | Juve la prossima estate scatta l’asta

La base di partenza dell’asta sarà di 60 milioni di euro. La Juventus si prepara a un’estate 2026 che si preannuncia caldissima. Messo in archivio il pareggio per 1-1 rimediato ieri a Verona contro l’Hellas di Paolo Zanetti, che ha fatto seguito a quello pirotecnico per 4-4 fatto registrare martedì sera in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus di Igor Tudor si gode qualche ora di riposo prima di ritrovarsi sui campi della Continassa per la ripresa degli allenamenti. Una ripresa, fissata per le prossime ore, che condurrà i bianconeri al big match interno della 18.00 di sabato prossimo contro l’Atalanta di Ivan Juric. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - 60 milioni di euro: Juve, la prossima estate scatta l’asta

In questa notizia si parla di: milioni - euro

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Dalla Regione 35 milioni di euro per gli ospedali di Latina e Frosinone

Juve, il bomber lo porta… Kolo Muani: vale 70 milioni di euro

Con un investimento da 50 milioni di euro e più di 300 dipendenti ad Airasca, nel Torinese, ha preso vita il centro di eccellenza globale Skf sui cuscinetti ad alta precisione. Lo stabilimento coniuga digitalizzazione e innovazione, avvalendosi delle migliori com - facebook.com Vai su Facebook

Enfinity Global ottiene finanziamento da 316 milioni di euro per lo sviluppo di 276 MW di impianti fotovoltaici in Italia: GOP e Bird & Bird gli studi coinvolti https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/enfinity-global-ottiene-finanziamento-316-milioni-euro-lo-sviluppo- - X Vai su X

La Juve non molla Kolo Muani e alza l'offerta: 60 milioni al Psg; ??? Juventus: Kolo Muani in arrivo per 60 milioni, ma Vlahovic vuole restare; La Juventus vicina all'acquisto di Kolo Mouani per 60 milioni di euro.

Calciomercato Juve, la prossima estate è in arrivo un tesoro da 60 milioni di euro: come verranno finanziati i prossimi colpi. L’analisi - Calciomercato Juve, l’analisi di Calcio e Finanza: gli addii a zero di Vlahovic e McKennie libereranno un enorme margine di manovra Mentre la squadra di Igor Tudor è concentrata sul presente, la dirig ... Scrive juventusnews24.com

Juve, il tesoretto dai contratti in scadenza: 60 milioni di risparmi a bilancio - Se il club non rinnovasse i contratti di Vlahovic, McKennie e Kostic avrebbe importanti risparmi sul fronte stipendi ... Segnala it.blastingnews.com