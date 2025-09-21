50 morti nei raid sulla Striscia di Gaza tra le vittime tanti bambini
L’anello di fuoco è arrivato a cingere diversi quartieri della città di Gaza, dove l’Idf ritiene che Hamas mantenga la leadership e le restanti milizie e gli ostaggi. Sono stati almeno 56 i morti segnalati a Gaza dall’alba di sabato, 71 in totale, secondo al Jazeera. Secondo i media locali, è stata presa di mira la casa del direttore dello Shifa Hospital: suo fratello e i suoi tre figli sono stati uccisi. L’Unicef ha denunciato che “individui armati” hanno rubato alimenti terapeutici per bambini che erano in quattro camion fuori dal compound del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia a Gaza City. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria
Houthi: raid Idf ha provocato 46 morti
Gaza,raid Idf:3 morti e alcuni feriti
NUOVI RAID SU GAZA: ALMENO 36 MORTI, COLPITA L'ABITAZIONE DEL FRATELLO DEL DIRETTORE DELL'OSPEDALE AL-SHIFA Fonti ospedaliere riferiscono ad Al Jazeera un bilancio drammatico. Tra le vittime
"Al Jazeera": Israele intensifica i raid su Gaza City, almeno 17 morti
Israele - Gaza, le news del 20 settembre. Media, 50 morti nei raid sulla Striscia: tra le vittime tanti bambini; Onu: L'escalation a Gaza equivale a pulizia etnica - L'esercito israeliano afferma che gli attacchi intensificati segnanol'espansione dell'assalto a Gaza. Lo riporta Al Jazeera; Israele attacca Gaza: circa 50 morti tra cui 22 bambini. Report palestinese: «Idf tortura detenuti arrestati.
"Anello di fuoco a Gaza City": più di 50 morti - I media palestinesi riferiscono di "pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City".
Raid israeliani nella Striscia di Gaza, 44 morti e feriti - Si teme che le vittime siano oltre 200mila poiché migliaia di cadaveri sono ancora