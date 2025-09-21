50 morti nei raid sulla striscia di gaza tra le vittime tanti bambini

L’anello di fuoco è arrivato a cingere diversi quartieri della città di Gaza, dove l’Idf ritiene che Hamas mantenga la leadership e le restanti milizie e gli ostaggi. Sono stati almeno 56 i morti segnalati a Gaza dall’alba di sabato, 71 in totale, secondo al Jazeera. Secondo i media locali, è stata presa di mira la casa del direttore dello Shifa Hospital: suo fratello e i suoi tre figli sono stati uccisi. L’Unicef ha denunciato che “individui armati” hanno rubato alimenti terapeutici per bambini che erano in quattro camion fuori dal compound del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia a Gaza City. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

