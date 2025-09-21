3DS Red Viper v1.11 | Disponibile l’ultima versione con una Serie di Importanti Bugfix
Salve a tutti gli appassionati di retro-gaming e della libreria più “rossa” di Nintendo! Siamo lieti di annunciare che è disponibile Red Viper v1.1.1, l’ultima versione stabile del nostro emulatore per Virtual Boy su Nintendo 3DS. Questa release, che arriva poco dopo la significativa v1.1.0, si concentra principalmente sulla stabilizzazione e sul rifinimento dell’esperienza, risolvendo alcuni problemi introdotti nell’aggiornamento precedente e aggiustando diverse piccole imperfezioni. L’obiettivo è garantire la migliore esperienza di gioco possibile sia su Nintendo 3DS originale che su New 3DS. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: viper - disponibile
Manca meno di un mese al tour nei club di Mostro! *Calendario 2 OTTOBRE – VIPER – FIRENZE *nuovo indirizzo: Piazza Umberto I, 13 - Grassina (FI), i biglietti acquistati rimangono validi 4 OTTOBRE – ATLANTICO – ROMA 5 OTTOBRE – DUEL CLUB – PO - facebook.com Vai su Facebook
github.com-skyfloogle-red-viper_-_2024-04-25_22-29-13 - A Virtual Boy emulator for the Nintendo 3DS continuing mrdanielps's work on r3Ddragon,which is itself based on Reality Boy / Red Dragon. archive.org scrive
Releases: skyfloogle/red-viper - This release improves the software renderer and enables it for Test Chamber on New 3DS. Come scrive github.com