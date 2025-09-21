3DS Red Viper v1.11 | Disponibile l’ultima versione con una Serie di Importanti Bugfix

Salve a tutti gli appassionati di retro-gaming e della libreria più “rossa” di Nintendo! Siamo lieti di annunciare che è disponibile Red Viper v1.1.1, l’ultima versione stabile del nostro emulatore per Virtual Boy su Nintendo 3DS. Questa release, che arriva poco dopo la significativa v1.1.0, si concentra principalmente sulla stabilizzazione e sul rifinimento dell’esperienza, risolvendo alcuni problemi introdotti nell’aggiornamento precedente e aggiustando diverse piccole imperfezioni. L’obiettivo è garantire la migliore esperienza di gioco possibile sia su Nintendo 3DS originale che su New 3DS. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net