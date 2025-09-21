21 settembre giornata mondiale dell’Alzheimer | un libro per spiegare ai bambini la malattia dei nonni

Settembre è il mese della prevenzione e sensibilizzazione all’ Alzheimer, molte sono le iniziative che si celebrano in tutto il mondo il 21 settembre, Giornata Mondiale istituita dall’OMS nel 1994. Lo scopo è promuovere la ricerca e garantire un supporto e sostegno ai malati e alle loro famiglie. Come spiegare ai bambini la malattia “dei nonni” chiamata Alzheimer? Uno dei consigli utili, che usano spesso i professionisti in materia, è paragonare il cervello dei nonni ad una libreria, dove i libri sono messi in modo confusionario. Il primo passo da fare è spiegare ai bambini la verità, senza farli spaventare, instaurando così un clima sereno, magari stimolandoli a fare dei giochi poco impegnativi con i nonni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it