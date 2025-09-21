Firenze, 21 settembre 2025- Sole e caldo in Toscana. Sono queste in estrema sintesi le previsioni fino a oggi. Da lunedì 22 invece è prevista invece una fase di maltempo. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "L'ultima settimana dell'estate - afferma - è caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d'autunno, arriverà un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni". Le massime salgono fino a 33°C a Firenze e Terni, 32°C a Benevento, Caserta, Lucca, Napoli, Oristano, Pistoia e Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 21 settembre, caldo estivo fino a oggi in Toscana: con l’equinozio cambia tutto