Una lista di addetti ai lavori ha decretato, tramite votazione, il lavoro cinematografico migliore del regista di Boogie Nights e Magnolia. Oltre 100 critici cinematografici hanno partecipato ad un nuovo sondaggio per decretare, secondo il loro parere, quale sia il miglior film in assoluto diretto da Paul Thomas Anderson. Ogni critico poteva votare la propria Top 3 preferita, e i risultati non sono stati particolarmente sorprendenti, nonostante la filmografia di Paul Thomas Anderson sia tutta di altissimo livello. Il miglior film di PTA secondo un centinaio di critici cinematografici Il petroliere è il film che domina incontrastato la classifica e vince il premio di miglior film in assoluto di Paul Thomas Anderson secondo una cerchia ristretta di critici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 100 critici hanno votato il miglior film di Paul Thomas Anderson, ecco quale ha vinto il sondaggio

