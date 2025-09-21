Molti dei momenti più iconici del Marvel Cinematic Universe sono stati presi di peso dalle pagine dei fumetti e riportati sul grande schermo quasi identici. Sebbene il MCU abbia spesso reinterpretato trame, caratterizzazioni e eventi, ci sono scene che restano fedelissime al materiale originale, emozionando i fan che riconoscono i riferimenti visivi. Con quasi novant’anni di storie alle spalle, la Marvel ha offerto a Kevin Feige e ai registi un patrimonio enorme da cui attingere. Negli ultimi anni, lo studio ha cercato di rendere i film più vicini all’immaginario cartaceo, sia con costumi più accurati, sia con momenti che sembrano usciti direttamente da vignette storiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - 10 scene incredibili del MCU riprese direttamente dai fumetti Marvel