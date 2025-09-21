? LIVE! Torino-Atalanta le formazioni | Juric sceglie Samardzic Lookman in panchina
Stadio Olimpico Grande Torino. Per cercare in continuità in campionato Juric sceglie Samardzic nel tridente, parte dalla panchina invece il ‘reintegrato’ Lookman. Sugli esterni Zappacosta preferito a Bellanova, Kamaldeen trova un’altra maglia da titolare. Calcio d’inizio previsto alle ore 15. Le formazioni ufficiali. Torino (3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilic, Asllani, Biraghi; Aboukhlal, Vlasic; Simeone. All. Baroni. A disp. Popa, Paleari, Pederson, Nkounkou, Tameze, Casadei, Anjorin, Ilkhan, Gineitis, Dembele, Njie, Ngonge, Adams, Zapata. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Kamaldeen; Krstovic. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
