? LIVE! Torino-Atalanta le formazioni | Juric sceglie Samardzic Lookman in panchina

Bergamonews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stadio Olimpico Grande Torino. Per cercare in continuità in campionato Juric sceglie Samardzic nel tridente, parte dalla panchina invece il ‘reintegrato’ Lookman. Sugli esterni Zappacosta preferito a Bellanova, Kamaldeen trova un’altra maglia da titolare. Calcio d’inizio previsto alle ore 15. Le formazioni ufficiali. Torino (3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilic, Asllani, Biraghi; Aboukhlal, Vlasic; Simeone. All. Baroni. A disp. Popa, Paleari, Pederson, Nkounkou, Tameze, Casadei, Anjorin, Ilkhan, Gineitis, Dembele, Njie, Ngonge, Adams, Zapata. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Kamaldeen; Krstovic. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

