? Alla ricerca delle emozioni perdute | il pianista Simone Pedroni all’Atelier Musicale di Milano

È Simone Pedroni il protagonista del secondo appuntamento della nuova stagione dell’ Atelier Musicale, la rassegna di jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio alla Camera del Lavoro di Milano: sabato 27 settembre (ore 17.30; ingresso 10 euro con tessera associativa), il pianista novarese eseguirà pagine di Campogrande, Rachmaninov, Gottschalk, Mozart, Daquin, Chopin ma non solo nel recital intitolato “Alla ricerca delle emozioni perdute”. Un viaggio sonoro con Simone Pedroni, tra capolavori noti e rarità. Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

