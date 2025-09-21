Il 19 settembre 2025 è uscito Spettri, il nuovo album dei Sanlevigo, un’opera concettuale e profonda che attraversa le crepe degli ultimi cinque anni restituendo una visione cupa e disillusa del presente su un flusso sonoro tra post-punk, new wave e indie rock. Tematiche e atmosfera dei Sanlevigo: un racconto delle ferite collettive. Dal 19 settembre 2025 è fuori Spettri, il nuovo album dei Sanlevigo, pubblicato con distribuzione Artist First. È un lavoro con una forte valenza concettuale che attraversa crepe ed esperienze degli ultimi cinque anni, restituendo una visione cupa e disillusa del presente attraverso un mix sonoro che spazia tra post?punk, new wave e indie rock. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - ? “Spettri”: il manifesto dei Sanlevigo per sopravvivere tra gli spettri del nostro tempo