? Corri è il nuovo singolo di GEMINI | un inno alla determinazione
Da venerdì 19 settembre 2025 è in rotazione radiofonica “CORRI” (FDAM), il nuovo singolo di GEMINI già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 25 aprile, un invito ad affrontare ogni giorno con coraggio, determinazione e costanza, per superare gli ostacoli che si frappongono tra noi e i nostri sogni. In radio dal 19 settembre 2025, Disponibile in streaming dal 25 aprile. Da venerdì 19 settembre 2025 è in rotazione radiofonica “CORRI” (FDAM), il nuovo singolo del cantautore GEMINI, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 25 aprile. Un brano che si presenta come un vero e proprio inno alla vita e alla resilienza, capace di ispirare chiunque si trovi ad affrontare ostacoli lungo il proprio cammino. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: corri - nuovo
Nuovo consigliere e omaggio a Corri Forrest
TUTTI CUCCIOLI È DI NUOVO IN EDICOLA! Corri a scoprire il tuo nuovo migliore amico GLUBSCHIS STAR EDITION! Al suo interno: curiosità sugli animali tantissimi poster giochi e quiz un meraviglioso GLUBSCHIS STAR EDITION a sorpresa - facebook.com Vai su Facebook
Olbia, al Geovillage 232 alloggi per gli studenti universitari: cantiere al via; 232. Basterebbe una mela; Balzo delle Academy, imprese leader nella formazione.
Gemini, da venerdì 19 settembre disponibile in radio il singolo "Corri". Nel videoclip anche l'atleta Maria Vittoria Longa - Da venerdì 19 settembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “CORRI” (FDAM), il nuovo singolo di GEMINI già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming ... msn.com scrive