? Corri è il nuovo singolo di GEMINI | un inno alla determinazione

Da venerdì 19 settembre 2025 è in rotazione radiofonica "CORRI" (FDAM), il nuovo singolo del cantautore GEMINI, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 25 aprile. Un brano che si presenta come un vero e proprio inno alla vita e alla resilienza, capace di ispirare chiunque si trovi ad affrontare ostacoli lungo il proprio cammino.

