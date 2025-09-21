? Bianca d’Aponte | il 24 ottobre esce l’album Ensemble per Bianca

Uscirà venerdì 24 ottobreBIANCA D’APONTEEnsemble per Bianca” (Gro dischiIrd), il primo album della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003, all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo disco d’esordio. A lei è dedicato l’omonimo premio, riservato alla canzone d’autore al femminile, che quest’anno si terrà ad Aversa il 24 e il 25 ottobre. Bianca d’Aponte rivive in musica: arriva il suo primo album ufficiale “BIANCA D’APONTE – Ensemble per Bianca”. Dopo oltre vent’anni dalla sua scomparsa, la voce di Bianca d’Aponte rivivrà in un disco. Venerdì 24 ottobre 2025 sarà pubblicato “BIANCA D’APONTE – Ensemble per Bianca” (Gro dischiIRD), il primo album ufficiale della giovane cantautrice campana, scomparsa prematuramente nel 2003 all’età di soli 23 anni, mentre era in fase di lavorazione del suo primo disco. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

