? Bianca d’Aponte | il 24 ottobre esce l’album Ensemble per Bianca
Uscirà venerdì 24 ottobre “BIANCA D’APONTE – Ensemble per Bianca” (Gro dischiIrd), il primo album della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003, all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo disco d’esordio. A lei è dedicato l’omonimo premio, riservato alla canzone d’autore al femminile, che quest’anno si terrà ad Aversa il 24 e il 25 ottobre. Bianca d’Aponte rivive in musica: arriva il suo primo album ufficiale “BIANCA D’APONTE – Ensemble per Bianca”. Dopo oltre vent’anni dalla sua scomparsa, la voce di Bianca d’Aponte rivivrà in un disco. Venerdì 24 ottobre 2025 sarà pubblicato “BIANCA D’APONTE – Ensemble per Bianca” (Gro dischiIRD), il primo album ufficiale della giovane cantautrice campana, scomparsa prematuramente nel 2003 all’età di soli 23 anni, mentre era in fase di lavorazione del suo primo disco. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: bianca - aponte
Premio Bianca d’Aponte 2025: ecco le 10 finaliste
Scelte le 10 finaliste del Premio Bianca d'Aponte
Malto al ’Bianca d’Aponte’. Finalista migliori cantautrici: "Musica strumento di verità"
Esce l'album 'Bianca D'Aponte - Ensemble per Bianca'. Dopo 22 anni dalla scomparsa, torna la voce della cantautrice, per la prima volta in un disco #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/20/esce-lalbum-bianca-daponte-ensemble-per-bianca_27f98 - X Vai su X
Aversa. Uscirà venerdì 24 ottobre il primo album di Bianca d'Aponte, scomparsa prematuramente nel 2003 https://lc.cx/y7bl7L - facebook.com Vai su Facebook
Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca dopo 22 anni la voce della cantautrice per la prima volta in un disco; È Levante la madrina del Premio Bianca d’Aponte per cantautrici.
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” - A distanza di oltre vent’anni, la voce di Bianca d’Aponte torna finalmente a vivere in un album. Da mondoraro.org
“Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca”, dopo 22 anni la voce della cantautrice per la prima volta in un disco - Ensemble per Bianca” (Gro dischi/Ird), il primo album della giovane e talentuosa cantautrice ... Scrive lopinionista.it