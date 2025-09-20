Zwolle e Go Ahead Eagles sono appaiati in classifica con sei punti ma i padroni di casa la settimana prossima recupereranno la partita della terza giornata contro l’AZ, posticipata per le esigenze europee del club di Alkmaar nelle qualificazioni di Conference League. A preposito di coppe, gli ospiti esordiranno in Europa League quattro gironi dopo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Zwolle-Go Ahead Eagles (domenica 21 settembre 2025 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici