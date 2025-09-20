Zoe Guaiti uccisa in poche ore dall’Escherichia coli al sesto mese di gravidanza | Pollo contaminato

L’autopsia sulla mamma trentina di 39 anni ha confermato che non vi è responsabilità dei medici, la donna colpita da ceppo particolarmente virulento di Escherichia coli dopo aver maneggiato o mangiato pollame infetto: "Ha perso la vita nel giro di dodici ore”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

