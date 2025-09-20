Zibido San Giacomo a scuola è nata l' Aula Tronchi
Un’idea che mette la natura al centro, che insegna il rispetto per l’ambiente e offre uno spazio unico per crescere, esplorare e sognare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: zibido - giacomo
Zibido San Giacomo, la storica Zaf chiude: scattano presidio e sciopero
#VIVIZIBIDOSANGIACOMO2025: 20 SETTEMBRE Vi aspettiamo domani sera alle ore 21:00 in Corte San Pietro per assistere al concerto dell'Orchestra Filarmonica dei Navigli diretto dal vincitore della seconda edizione del Concorso Internazionale di Direz Vai su Facebook
A scuola seduti sui tronchi e sull’erba: a Zibido nasce l’aula che tutti i bambini sognano; Zibido San Giacomo, a scuola è nata l'Aula Tronchi; Nuova scuola secondaria a Zibido San Giacomo.
Zibido San Giacomo, l’autobus salta (ancora) le fermate: rientro in classe a ostacoli per gli studenti - Nella mattinata di oggi lunedì 8 gennaio, primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie, molti studenti sono rimasti a ... Scrive ilgiorno.it
Da Villa Pusterla alle cascine, scoprire Zibido San Giacomo dove il tempo si è fermato - Le prime ore del pomeriggio, quando il sole di agosto picchia feroce, non sono le migliori per visitare i luoghi. Riporta milano.corriere.it