Zhegrova Juventus quando vedremo il giocatore al 100%? Tudor annuncia in conferenza stampa le condizioni dell’esterno
Zhegrova Juventus, quando vedremo il giocatore al 100%? Tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero. Nella infuocata conferenza stampa post-partita di Verona, tra le polemiche arbitrali e le lamentele per il calendario, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha trovato anche il tempo per fare il punto della situazione su uno dei suoi giocatori più talentuosi, Edon Zhegrova. Il tecnico ha parlato con chiarezza delle condizioni fisiche dell’esterno kosovaro, spiegando come il suo percorso di recupero richieda ancora pazienza. PAROLE – «Zhegrova è ancora in ritardo di condizione. Ma è normale e ci sta dopo diverso tempo di inattività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - juventus
Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione
Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé
Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…
Zhegrova a Conceicao non saranno titolari in Verona-Juventus: la spiegazione di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Tutti convocati nella #Juventus, anche #Zhegrova e #Conceicao ? #JuveBVB - X Vai su X
Juve, la presentazione di Openda e Zhegrova LIVE; Perché Zhegrova potrebbe diventare subito titolare nella Juventus; Zhegrova e Openda si presentano: Juve grande occasione, un sogno che si realizza.
Zhegrova Juventus, quando vedremo il giocatore al 100%? Tudor annuncia in conferenza stampa le condizioni dell’esterno - Tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero Nella infuocata conferenza stampa post- Lo riporta juventusnews24.com
Zhegrova Conceicao, Tudor esce allo scoperto: «Titolari domani contro il Verona? Vi posso dire questo». L’annuncio in conferenza - Zhegrova Conceicao, Tudor esclude un impiego massiccio a Verona: cosa ha dichiarato l’allenatore della Juventus alla vigilia di questa sfida Tornano a disposizione, ma il loro reinserimento sarà gradu ... Da juventusnews24.com