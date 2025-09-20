Zhegrova Juventus quando vedremo il giocatore al 100%? Tudor annuncia in conferenza stampa le condizioni dell’esterno

Zhegrova Juventus, quando vedremo il giocatore al 100%? Tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero. Nella infuocata conferenza stampa post-partita di Verona, tra le polemiche arbitrali e le lamentele per il calendario, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha trovato anche il tempo per fare il punto della situazione su uno dei suoi giocatori più talentuosi, Edon Zhegrova. Il tecnico ha parlato con chiarezza delle condizioni fisiche dell’esterno kosovaro, spiegando come il suo percorso di recupero richieda ancora pazienza. PAROLE – «Zhegrova è ancora in ritardo di condizione. Ma è normale e ci sta dopo diverso tempo di inattività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

