Zhegrova Juventus come sta il kosovaro? Ci sono aggiornamenti sull’esterno in vista del match contro il Verona

Zhegrova Juventus, dopo l’esordio col Borussia il rientro prosegue con cautela: Tudor lo porta a Verona ma lo stop di 9 mesi impone prudenza. Il suo percorso di reinserimento prosegue, un passo alla volta, senza alcuna fretta. Edon Zhegrova vede la luce in fondo al tunnel e, dopo l’emozionante esordio di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund, compie un altro, importante passo verso il ritorno alla piena forma. Come riportato da Tuttosport, il nome dell’esterno kosovaro figura nella lista dei convocati di Igor Tudor per la partita di oggi pomeriggio contro l’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, come sta il kosovaro? Ci sono aggiornamenti sull’esterno in vista del match contro il Verona

In questa notizia si parla di: zhegrova - juventus

Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione

Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé

Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…

#Juventus, Zhegrova anticipa i tempi: la gestione di Tudor in vista della sfida con il Verona - X Vai su X

Zhegrova ha sorpreso la Juventus e Tudor: i retroscena sull'estate e cosa filtra verso il Verona Vai su Facebook

Zhegrova brucia le tappe alla Juventus: recupero record, 2 obiettivi superati dal kosovaro; Zhegrova resta ma pressa per la Juve: Lille, pretese basse o David 2.0; Perché la Juventus pensa a Zhegrova: un'occasione di qualità, ma è fermo da mesi per infortunio.

Zhegrova Juve, come sta il nuovo arrivato? Ci sono novità dopo l’Inter, ecco quando potrebbe rientrare: gli aggiornamenti sul kosovaro - L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito aggiornamenti dopo la sfida contro l’Inter di ieri sera Edon Zhegrova continua il suo percorso di recupero e non ... Lo riporta juventusnews24.com

Chi è Edon Zhegrova, il kosovaro che in dieci minuti si è preso la Juventus - Borussia Dortmund, quando fino a pochi giorni prima sembrava persino a rischio convocazione ... Segnala sportal.it