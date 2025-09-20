Zelensky | Incontrerò Trump la prossima settimana a margine dell' assemblea Onu
Il presidente Usa: "Jet russi in Estonia un grosso problema". Ma il Cremlino nega: "Non è stato violato lo spazio aereo estone". La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
UCRAINA | La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è arrivata questa mattina a Kiev. Incontrerà Zelensky e annuncerà l'apertura della rappresentanza del Parlamento europeo nella capitale ucraina. #ANSA Vai su Facebook
Zelensky, incontrerò Trump a margine dell'assemblea Onu - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Come scrive msn.com
Rubio “Trump potrebbe vedere Zelensky la prossima settimana” - TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana a New York. Si legge su msn.com