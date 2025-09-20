Zelensky | Incontrerò Trump la prossima settimana a margine dell' assemblea Onu

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa: "Jet russi in Estonia un grosso problema". Ma il Cremlino nega: "Non è stato violato lo spazio aereo estone". La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky incontrer242 trump la prossima settimana a margine dell assemblea onu

© Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "Incontrerò Trump la prossima settimana a margine dell'assemblea Onu"

In questa notizia si parla di: zelensky - incontrer

zelensky incontrer242 trump prossimaZelensky, incontrerò Trump a margine dell'assemblea Onu - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Come scrive msn.com

zelensky incontrer242 trump prossimaRubio “Trump potrebbe vedere Zelensky la prossima settimana” - TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana a New York. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Incontrer242 Trump Prossima