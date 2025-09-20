Zelensky annuncia un incontro con Trump all’ONU | Serve più sostegno contro la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un faccia a faccia che, nelle intenzioni di Kiev, servirà a discutere di garanzie di sicurezza per l’Ucraina e di nuove sanzioni contro Mosca. L’agenda dell’incontro con Trump. “Terrò un incontro con il presidente degli Stati Uniti”, ha dichiarato Zelensky, sottolineando che il colloquio sarà incentrato su temi cruciali: difesa aerea, sostegno militare e pressione economica sul Cremlino. L’appuntamento cade in un momento delicato, con l’Unione europea che ha appena annunciato lo stop all’importazione del gas russo a partire dal 1° gennaio 2027 e l’adozione del 19° pacchetto di sanzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

