Zelensky annuncia un incontro con Trump all’ONU | Serve più sostegno contro la Russia

Thesocialpost.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.  Un faccia a faccia che, nelle intenzioni di Kiev, servirà a discutere di  garanzie di sicurezza per l’Ucraina  e di  nuove sanzioni contro Mosca. L’agenda dell’incontro con Trump. “Terrò un incontro con il presidente degli Stati Uniti”, ha dichiarato Zelensky, sottolineando che il colloquio sarà incentrato su temi cruciali: difesa aerea, sostegno militare e pressione economica sul Cremlino. L’appuntamento cade in un momento delicato, con l’Unione europea che ha appena annunciato lo stop all’importazione del gas russo a partire dal 1° gennaio 2027 e l’adozione del  19° pacchetto di sanzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

