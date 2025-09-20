Zelensky annuncia un incontro con Trump all’ONU | Serve più sostegno contro la Russia
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un faccia a faccia che, nelle intenzioni di Kiev, servirà a discutere di garanzie di sicurezza per l’Ucraina e di nuove sanzioni contro Mosca. L’agenda dell’incontro con Trump. “Terrò un incontro con il presidente degli Stati Uniti”, ha dichiarato Zelensky, sottolineando che il colloquio sarà incentrato su temi cruciali: difesa aerea, sostegno militare e pressione economica sul Cremlino. L’appuntamento cade in un momento delicato, con l’Unione europea che ha appena annunciato lo stop all’importazione del gas russo a partire dal 1° gennaio 2027 e l’adozione del 19° pacchetto di sanzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: zelensky - annuncia
Ucraina, Zelensky annuncia la svolta sulle mine antiuomo: “Difesa contro Russia” – Video
Ucraina, Zelensky annuncia la svolta sulle mine antiuomo: “Difesa contro Russia”
Meloni annuncia accordi per 10 miliardi di euro per ricostruire l’Ucraina, Zelensky: “Russia terrorista”
? #Trump annuncia una possibile “seconda fase” di #sanzioni alla #Russia. #Zelensky chiede stop totale all’energia da Mosca, mentre Mosca rafforza i legami con #Cina e #India. A cura di Marianna Russo https://instagram.com/p/DOWD_shiJYc/?igsh - X Vai su X
Una "forza di rassicurazione" di 26 paesi attivi "in terra, mare o cielo": l'annuncia Macron dopo il vertice dei Volenterosi e la chiamata con Trump. Zelensky: tutti concordi, Mosca sta rifiutando ogni iniziativa di pace. Meloni: noi non manderemo soldati. Tutti gli a Vai su Facebook
Zelensky: 'Incontrerò Trump a margine dell'assemblea Onu'; Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump a Onu la prossima settimana. LIVE; Guerra in Ucraina, la Polonia fa alzare i caccia durante un attacco russo. Zelensky vedrà Trump.
Ucraina, incontro Zelensky-Trump a margine dell’Assemblea Onu - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un briefing con i giornalisti, ha riferito che si recherà negli Stati Uniti per partecipare all'Assemblea ... msn.com scrive
Zelensky, incontrerò Trump a margine dell'assemblea Onu - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell'Assemblea generale delle Naz ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it