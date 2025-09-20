Zanzara tigre nuove disinfestazioni nel fine settimana

Modenatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana sono in programma più interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre a seguito di nuovi casi confermati di Chikungunya: il primo dalla tarda serata di oggi, sabato 20 settembre, nella zona di via Austria; altri tre, se le previsioni di maltempo non. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

