Zaniolo Milan la verità sul tentativo di Maldini | le condizioni dell’affare mancato! Il retroscena

Zaniolo Milan, il sogno di Maldini: retroscena e condizioni dell’affare mai concluso. Il clamoroso retroscena La vicenda che lega Nicolò Zaniolo, fantasista italiano classe 1999 noto per tecnica e potenza fisica, al calciomercato del Milan è un capitolo intriso di fascino e rimpianti. Un affare mai concretizzato, ma che ha alimentato le cronache di ogni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zaniolo Milan, la verità sul tentativo di Maldini: le condizioni dell’affare mancato! Il retroscena

In questa notizia si parla di: zaniolo - milan

Zaniolo, il Milan e quelle sliding door che non sono mai riuscite ad aprirsi

Maldini e Massara erano grandi estimatori di Zaniolo, ogni sessione di mercato era un’occasione per sondare il terreno. Maldini lo avrebbe preso anche dopo l’esperienza al Galatasaray ma il suo addio al Milan ha spento l’idea sul nascere. Poi il Milan prese - X Vai su X

