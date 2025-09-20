Zaia ai leghisti veneti | A Pontida nel segno di Bossi Sul palco Stefani e Vannacci attese 3mila persone

Ilgazzettino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - A Pontida nel segno di Bossi, come dice Luca Zaia, o nel segno di Vannacci che per la prima volta sarà al raduno leghista con tutte le stellette? Domani 21 settembre la Lega. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

zaia ai leghisti veneti a pontida nel segno di bossi sul palco stefani e vannacci attese 3mila persone

© Ilgazzettino.it - Zaia ai leghisti veneti: «A Pontida nel segno di Bossi». Sul palco Stefani e Vannacci, attese 3mila persone

In questa notizia si parla di: zaia - leghisti

Zaia ai leghisti veneti: «A Pontida nel segno di Bossi». Sul palco Stefani e Vannacci, attese 3mila persone; Salvini rilancia: “Il prossimo governatore del Veneto deve essere un leghista”; Lega, in Veneto il partito torna a sperare dopo Pontida: «La Regione resterà ancora a noi».

zaia leghisti veneti pontidaZaia ai leghisti veneti: «A Pontida nel segno di Bossi». Sul palco Stefani e Vannacci, attese 3mila persone - A Pontida nel segno di Bossi, come dice Luca Zaia, o nel segno di Vannacci che per la prima volta sarà al raduno leghista con tutte le stellette? Riporta ilgazzettino.it

zaia leghisti veneti pontidaSalvini alla sfida Pontida con l'incognita Vannacci e il rebus del post Zaia. E corre a salutare Bossi - E Matteo Salvini saluta il fondatore da cui tutto è partito. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Zaia Leghisti Veneti Pontida