La serie televisiva Brilliant Minds, trasmessa da NBC, ha avuto un avvio di stagione iniziale caratterizzato da risultati modesti, risultando tra le ultime ad ottenere una conferma di rinnovo. Basata sui racconti autentici del neurologo Oliver Sacks, la produzione sta ora preparando la sua seconda stagione, che si preannuncia più articolata e intensa rispetto alla precedente. L’aumento dell’ordine degli episodi da parte della rete, passando da 13 a 20, rappresenta un chiaro segnale di fiducia e interesse verso lo sviluppo della trama e dei personaggi. andamento e prospettive della seconda stagione di brilliant minds. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zachary Quinto e Teddy Sears parlano di amori complicati nella stagione 2 di Brilliant Minds