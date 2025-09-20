Zachary Quinto e Teddy Sears parlano di amori complicati nella stagione 2 di Brilliant Minds
La serie televisiva Brilliant Minds, trasmessa da NBC, ha avuto un avvio di stagione iniziale caratterizzato da risultati modesti, risultando tra le ultime ad ottenere una conferma di rinnovo. Basata sui racconti autentici del neurologo Oliver Sacks, la produzione sta ora preparando la sua seconda stagione, che si preannuncia più articolata e intensa rispetto alla precedente. L’aumento dell’ordine degli episodi da parte della rete, passando da 13 a 20, rappresenta un chiaro segnale di fiducia e interesse verso lo sviluppo della trama e dei personaggi. andamento e prospettive della seconda stagione di brilliant minds. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: zachary - quinto
Brilliant minds stagione 2 trailer: il ritorno di zachary quinto nel dramma medico di nbc
Star Trek 4: Zachary Quinto accende le speranze per il ritorno del franchise
Star trek 4: zachary quinto svela il possibile addio dell’equipaggio di kelvin timeline
Zachary Quinto parla di Star Trek 4: il film potrebbe essere l’ultimo della Kelvin Timeline. Scopri tutti i dettagli sul futuro del franchise! #StarTrek #StarTrek4 #ZacharyQuinto Vai su Facebook
The Flash: Teddy Sears chiarisce di non essere apparso nel film; Serie tv medical drama Brilliant Minds con Zachary Quinto: la nuova produzione di NBC; Brilliant Minds - Serie TV (2024).
What’s it like kissing Zachary Quinto? Teddy Sears spills as the actors unpack their Brilliant Minds romance - "The first time we had our kiss, the first thought that literally went into my head was, 'Oh boy, this beard is a whole lot softer than it looks. Secondo msn.com
Teddy Sears in American Horror Story - Teddy Sears si è unito al cast di American Horror Story con un ruolo ricorrente, lo ha annunciato Deadline. Scrive comingsoon.it