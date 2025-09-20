Zac Efron e Nina Dobrev sono una coppia? Beccati insieme in vacanza
Nuova coppia all’orizzonte? Nina Dobrev e Zac Efron, tra gli attori più amati della generazione Millennial, sono stati fotografati insieme in vacanza in Italia. Lei è tornata single da pochissimo dopo la fine della lunga relazione con Shaun White, e ha scelto di concedersi qualche giorno di relax in compagnia di alcuni amici. Tra loro, anche il divo di High School Musical, con cui già anni fa si era parlato di un presunto flirt. Zac Efron e Nina Dobrev insieme in vacanza. Capelli biondo platino e fisico scolpito, Zac Efron è sbarcato in Italia a bordo del suo yacht. Tra gli amici presenti a bordo dell’imbarcazione, tuttavia, c’era anche un volto noto: parliamo di Nina Dobrev, tornata single da una settimana dopo la rottura con Shaun White. 🔗 Leggi su Dilei.it
