Yuasa Battery La stagione entra nel vivo È tempo del primo test
L’attesa per tanti tifosi della Yuasa Battery termina proprio oggi. Dopo una prima parte di preparazione assolutamente molto intensa e di grande lavoro, oggi alle ore 17,30 al PalaSavelli è in programma il primo allenamento congiunto per Michele Fedrizzi e compagni che se la vedranno con la Virtus Volley Fano. La squadra fanese è ai nastri di partenza della prossima Serie A2 con un roster assolutamente interessante e tutto da scoprire. Insomma tanta curiosità anche per vedere lo stato di avanzamento dei lavori in casa Yuasa Battery con i tanti nuovi elementi, non tutti considerando qualche ritardo fisiologico e anche le nazionali impegnate al mondiale, come si vanno ad inserire e ad amalgamare nel sistema di gioco della Yuasa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
DOMANI SI TORNA IN CAMPO! La Yuasa Battery è pronta al primo test stagionale sabato 20 settembre, ore 17:30 al PalaSavelli, contro la Virtus Fano (A2) Un assaggio di volley giocato e l'occasione di vedere all'opera i nuovi arrivati!
