L’attesa per tanti tifosi della Yuasa Battery termina proprio oggi. Dopo una prima parte di preparazione assolutamente molto intensa e di grande lavoro, oggi alle ore 17,30 al PalaSavelli è in programma il primo allenamento congiunto per Michele Fedrizzi e compagni che se la vedranno con la Virtus Volley Fano. La squadra fanese è ai nastri di partenza della prossima Serie A2 con un roster assolutamente interessante e tutto da scoprire. Insomma tanta curiosità anche per vedere lo stato di avanzamento dei lavori in casa Yuasa Battery con i tanti nuovi elementi, non tutti considerando qualche ritardo fisiologico e anche le nazionali impegnate al mondiale, come si vanno ad inserire e ad amalgamare nel sistema di gioco della Yuasa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Yuasa Battery. La stagione entra nel vivo. È tempo del primo test