Yoda e l’errore sul lato oscuro in star wars

Il nuovo show televisivo dedicato a Star Wars, intitolato LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, ha portato una svolta nella comprensione di alcuni punti cardine della saga. La serie, che si presenta come un sequel non canonico di Rebuild the Galaxy, mette in discussione alcune convinzioni storiche e filosofiche del franchise, in particolare riguardo alla figura di Master Yoda. Questo approfondimento analizza come la narrazione recente abbia rivisto alcune delle credenze più radicate sulla natura del lato oscuro e sulle emozioni umane. star wars: una revisione della teoria di yoda sul lato oscuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

