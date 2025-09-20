Yildiz faro della nuova Juve targata Tudor | il turco avrebbe bisogno di riposare ma… Segnali importanti verso la partita di Verona

Yildiz ancora in campo, il tecnico non vuole rinunciare al suo talento: nonostante le fatiche europee, dovrebbe partire titolare contro il Verona. La logica suggerirebbe riposo, ma il suo talento è semplicemente troppo importante per essere lasciato in panchina. A poche ore dalla sfida contro l’ Hellas Verona, Igor Tudor si trova di fronte al grande dilemma che riguarda il suo giocatore di maggior classe: Kenan Yildiz. Il gioiello turco, reduce dalle immense fatiche della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, avrebbe bisogno di rifiatare per gestire le energie in una stagione che si preannuncia logorante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz faro della nuova Juve targata Tudor: il turco avrebbe bisogno di riposare ma… Segnali importanti verso la partita di Verona

