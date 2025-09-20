Yildiz capitano in Verona Juve dopo la sostituzione di Locatelli | la fascia il 10 e una FOTO con aura infinita
Yildiz Juve, investitura a Verona: dopo l’uscita di Locatelli, la fascia di capitano finisce sul braccio del numero 10, un’immagine iconica. Ci sono momenti, durante una partita, che vanno oltre il risultato e si caricano di un significato speciale. È quello che è accaduto durante il secondo tempo della sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus, quando, in seguito alla sostituzione di Manuel Locatelli durante l’intervallo, la fascia di capitano è finita sul braccio del talento più puro della squadra: Kenan Yildiz. Un’immagine potente, che ha subito scatenato l’emozione e i ricordi dei tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz al centro della Juventus: maglia numero 10, fascia di capitano e un rinnovo che… È lui il volto del nuovo corso bianconero
Kenan Yildiz e Alex Del Piero: il siparietto avvenuto negli studi di Sky Sport fa scatenare tutti i tifosi della Juve L'ex capitano bianconero ha commentato così la rete del turco, messa a confronto con il suo eurogol messo a segno proprio contro il Dortmund 30 Vai su Facebook
Yildiz capitano nel secondo tempo di Verona-Juventus: il motivo - Il numero 10, infatti, è rientrato dagli spogliatoi con la fascia al braccio, per quella che di fatto diventa la ... Lo riporta ilbianconero.com
Yildiz faro della nuova Juve targata Tudor: il turco avrebbe bisogno di riposare ma… Segnali importanti verso la partita di Verona - Yildiz ancora in campo, il tecnico non vuole rinunciare al suo talento: nonostante le fatiche europee, dovrebbe partire titolare contro il Verona La logica suggerirebbe riposo, ma il suo talento è sem ... Riporta juventusnews24.com