Yildiz capitano in Verona Juve dopo la sostituzione di Locatelli | la fascia il 10 e una FOTO con aura infinita

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juve, investitura a Verona: dopo l’uscita di Locatelli, la fascia di capitano finisce sul braccio del numero 10, un’immagine iconica. Ci sono momenti, durante una partita, che vanno oltre il risultato e si caricano di un significato speciale. È quello che è accaduto durante il secondo tempo della sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus, quando, in seguito alla sostituzione di Manuel Locatelli durante l’intervallo, la fascia di capitano è finita sul braccio del talento più puro della squadra: Kenan Yildiz. Un’immagine potente, che ha subito scatenato l’emozione e i ricordi dei tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz capitano in verona juve dopo la sostituzione di locatelli la fascia il 10 e una foto con aura infinita

© Juventusnews24.com - Yildiz capitano in Verona Juve dopo la sostituzione di Locatelli: la fascia, il 10 e una FOTO con “aura” infinita

In questa notizia si parla di: yildiz - capitano

Yildiz al centro della Juventus: maglia numero 10, fascia di capitano e un rinnovo che… È lui il volto del nuovo corso bianconero

Juventus, la probabile formazione per il Verona; Juve a Verona, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Hellas gol, anzi no!; Juventus-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions League.

Yildiz capitano nel secondo tempo di Verona-Juventus: il motivo - Il numero 10, infatti, è rientrato dagli spogliatoi con la fascia al braccio, per quella che di fatto diventa la ... Lo riporta ilbianconero.com

yildiz capitano verona juveYildiz faro della nuova Juve targata Tudor: il turco avrebbe bisogno di riposare ma… Segnali importanti verso la partita di Verona - Yildiz ancora in campo, il tecnico non vuole rinunciare al suo talento: nonostante le fatiche europee, dovrebbe partire titolare contro il Verona La logica suggerirebbe riposo, ma il suo talento è sem ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Capitano Verona Juve