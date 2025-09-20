Yildiz capitano in Verona Juve dopo la sostituzione di Locatelli | la fascia il 10 e una FOTO con aura infinita

Yildiz Juve, investitura a Verona: dopo l’uscita di Locatelli, la fascia di capitano finisce sul braccio del numero 10, un’immagine iconica. Ci sono momenti, durante una partita, che vanno oltre il risultato e si caricano di un significato speciale. È quello che è accaduto durante il secondo tempo della sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus, quando, in seguito alla sostituzione di Manuel Locatelli durante l’intervallo, la fascia di capitano è finita sul braccio del talento più puro della squadra: Kenan Yildiz. Un’immagine potente, che ha subito scatenato l’emozione e i ricordi dei tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

