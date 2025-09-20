XX Settembre oggi la riflessione di Michele Dal Lago sulla giornata simbolo dell’indipendenza dello Stato

XX Settembre oggi: Michele Dal Lago e la sua riflessione sulla giornata simbolo dellindipendenza dello Stato dalle ingerenze religiose e dell’affermazione della laicità nella vita pubblica italiana. Un pomeriggio tra storia, memoria e musica. Sabato 20 settembre, alle 17.30, il Centro Culturale Protestante di Bergamo ha ospitato l’incontro-concerto con Michele Dal Lago, chitarrista e cantante bluegrass, che ha proposto una riflessione cantata sul significato attuale del XX Settembre, giornata simbolo dell’indipendenza dello Stato dalle ingerenze religiose e dell’affermazione della laicità nella vita pubblica italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

