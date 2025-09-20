Xbox Game Pass salgono ad 8 i giochi già confermati a Ottobre 2025 sarà un mese straordinario

Ottobre 2025 si prospetta un mese straordinario per gli abbonati Xbox Game Pass: con ben 8 titoli già confermati, l'offerta promette qualità e varietà come raramente si è visto. Microsoft punta forte su produzioni di peso targate Xbox Game Studios, affiancandole a esperienze indie originali e sperimentali. Un mix che sembra in grado di soddisfare sia i giocatori alla ricerca di avventure spettacolari, sia chi predilige approcci più intimi o creativi. Ecco la lista aggiornata degli 8 giochi in uscita ad Ottobre su Xbox Game Pass: Little Rocket Lab – 7 ottobre. SOPA – Tale of the Stolen Potato – 7 ottobre.

