Questo sabato la WWE inaugura la sua nuova era su ESPN con Wrestlepalooza, un evento che si preannuncia ricco di emozioni dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. La card presenta match di altissimo livello, incluso il ritorno sul ring di AJ Lee dopo oltre dieci anni e quello di Brock Lesnar dopo due anni di assenza. Mixed Tag Team Match: CM Punk & AJ Lee vs Seth Rollins & Becky Lynch La rivalità tra CM Punk e Seth Rollins raggiunge il suo apice in questo match che vede coinvolte anche le rispettive mogli. Rollins ha incassato il contratto Money in the Bank su Punk a SummerSlam, conquistando il titolo dei pesi massimi proprio quando The Second City Saint aveva appena sconfitto Gunther.

© Zonawrestling.net - WWE Wrestlepalooza 2025 – Preview