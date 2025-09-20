WWE | Paul Heyman torna e rilancia The Vision gli Usos rispondono con un promo old school

L’edizione del 19 settembre di SmackDown si è svolta all’Huntington Center di Toledo, Ohio. Alla WWE non sai mai chi aspettarti, e questo può voler dire sia un ritorno a sorpresa, sia il ritorno di una catchphrase amatissima e i fan che seguono gli Usos fin dal “Day One Ish” apprezzeranno sicuramente questo momento nostalgico. Dopo il brutale attacco di Brock Lesnar ai danni di Corey Graves, vediamo “The Beast” camminare nel backstage con passo deciso, finché non incrocia Paul Heyman, affiancato da Bronson Reed e Bron Breakker. Brock si avvicina a Paul e gli dice che devono parlare. Dopo che Lesnar se ne va, arriva Nick Aldis, che informa Heyman di dover gestire una firma di contratto e che servono due firme, senza ulteriori problemi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

