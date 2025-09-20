WWE | Maxi-sconti sui biglietti di Wrestlepalooza a poche ore dallo show
Mancano ormai poche ore a Wrestlepalooza, che si prospetta come uno degli eventi più importanti dell’anno della WWE. Non solo per la card piena di star e di incontri memorabili – nel tentativo di distrarre i fan più neutrali da All Out – ma anche perché con questo show inizia ufficialmente l’era dei PLE su ESPN. Ma al di là della grande attenzione online, c’è molta curiosità su quante persone acquisteranno fisicamente un biglietto per assistere dal vivo allo show, che farà il suo ritorno in programmazione per la prima volta dal 2000. Super sconti. A poche ore dall’inizio dello show, gli ultimi aggiornamenti sono piuttosto interessanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: sconti - biglietti
Traghetti Elba, sconti sui biglietti per le società sportive: accordo tra Coni Toscana e Blu Navy
? LEGOLAND® Deutschland doppia offerta sui biglietti e sugli hotel https://l.piratinviaggio.it/ui9BO Sconti esclusivi per i Pirati sugli hotel di LEGOLAND® Deutschland Resort e sui biglietti per il parco ad un'ora da Monaco, parti subito e risparmia Vai su Facebook
WWE 2K25 è al suo minimo storico su Amazon: i migliori lottatori del presente e del passato ad un super prezzo; WWE 2K25: botte da orbi (quasi) al minimo storico su Amazon, maxi promo attiva; WWE: Maxi-sconti sui biglietti di Wrestlepalooza a poche ore dallo show.