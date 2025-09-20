WWE | Maxi-sconti sui biglietti di Wrestlepalooza a poche ore dallo show

Zonawrestling.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano ormai poche ore a Wrestlepalooza, che si prospetta come uno degli eventi più importanti dell’anno della WWE. Non solo per la card piena di star e di incontri memorabili – nel tentativo di distrarre i fan più neutrali da All Out – ma anche perché con questo show inizia ufficialmente l’era dei PLE su ESPN. Ma al di là della grande attenzione online, c’è molta curiosità su quante persone acquisteranno fisicamente un biglietto per assistere dal vivo allo show, che farà il suo ritorno in programmazione per la prima volta dal 2000. Super sconti. A poche ore dall’inizio dello show, gli ultimi aggiornamenti sono piuttosto interessanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe maxi sconti sui biglietti di wrestlepalooza a poche ore dallo show

© Zonawrestling.net - WWE: Maxi-sconti sui biglietti di Wrestlepalooza a poche ore dallo show

In questa notizia si parla di: sconti - biglietti

Traghetti Elba, sconti sui biglietti per le società sportive: accordo tra Coni Toscana e Blu Navy

WWE 2K25 è al suo minimo storico su Amazon: i migliori lottatori del presente e del passato ad un super prezzo; WWE 2K25: botte da orbi (quasi) al minimo storico su Amazon, maxi promo attiva; WWE: Maxi-sconti sui biglietti di Wrestlepalooza a poche ore dallo show.

Cerca Video su questo argomento: Wwe Maxi Sconti Biglietti