WWE | Maxi-sconti sui biglietti di Wrestlepalooza a poche ore dallo show

Mancano ormai poche ore a Wrestlepalooza, che si prospetta come uno degli eventi più importanti dell'anno della WWE. Non solo per la card piena di star e di incontri memorabili – nel tentativo di distrarre i fan più neutrali da All Out – ma anche perché con questo show inizia ufficialmente l'era dei PLE su ESPN. Ma al di là della grande attenzione online, c'è molta curiosità su quante persone acquisteranno fisicamente un biglietto per assistere dal vivo allo show, che farà il suo ritorno in programmazione per la prima volta dal 2000. Super sconti. A poche ore dall'inizio dello show, gli ultimi aggiornamenti sono piuttosto interessanti.

