WWE is Saudi
Qualche giorno fa Triple H, a capo del team creativo della WWE e persona simbolo della Compagnia, ha annunciato che Wrestlemania 43 si terrà a Riad, capitale del Regno dell’Arabia Saudita. La notizia, lanciata sui canali ufficiali della Federazione, è stata data da Hunter in persona, coadiuvato dall’ex ministro della corte reale araba e potentissimo imprenditore dello sport del Regno, Turki Al-Sheikh. Dietro loro, sullo sfondo, diversi wrestler “bandiera” della WWE, come Undertaker, Bianca Belair, Liv Morgan ed altri. L’annuncio è stato presentato come epocale, rivoluzionario e di primario interesse per ogni fan di wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
The Reason Why Fans & Media Were Barred From WWE-Saudi Arabia WrestleMania 43 Press Event - WWE is carefully managing WrestleMania 43 in the Middle East while being aware of the sensitivities related to its partnership with Saudi Arabia. Scrive ewrestlingnews.com
WWE Star ‘100% Disagrees’ With Criticism Of WrestleMania 43 In Saudi Arabia - A WWE Hall of Famer who recently returned for a role in the company "100% disagrees" with criticism of WrestleMania 43 in Saudi Arabia. Riporta wrestletalk.com