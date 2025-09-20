wwe is saudi

Qualche giorno fa Triple H, a capo del team creativo della WWE e persona simbolo della Compagnia, ha annunciato che Wrestlemania 43 si terrà a Riad, capitale del Regno dell’Arabia Saudita. La notizia, lanciata sui canali ufficiali della Federazione, è stata data da Hunter in persona, coadiuvato dall’ex ministro della corte reale araba e potentissimo imprenditore dello sport del Regno, Turki Al-Sheikh. Dietro loro, sullo sfondo, diversi wrestler “bandiera” della WWE, come Undertaker, Bianca Belair, Liv Morgan ed altri. L’annuncio è stato presentato come epocale, rivoluzionario e di primario interesse per ogni fan di wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

