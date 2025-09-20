WWE | Debutto ESPN tutti i favoriti di WrestlePalooza secondo i bookmaker

WrestlePalooza è finalmente arrivato e, sebbene lo show prometta tante sorprese sul ring, i bookmaker hanno già espresso le loro previsioni su chi ha più probabilità di uscire vincitore. Grazie alle quote fornite da BetOnline, i fan hanno un’idea chiara su chi siano i favoriti e gli sfavoriti in vista del debutto della WWE nell’era ESPN. WrestlePalooza: Cody Rhodes super favorito, Cena avanti su Lesnar. Il match per il WWE Undisputed Championship tra Cody Rhodes e Drew McIntyre sembra, secondo i numeri, a senso unico: Cody Rhodes è quotato a -1500, mentre Drew McIntyre è a +600. Questo significa che i bookmaker vedono “The American Nightmare” nettamente favorito per mantenere il titolo contro lo “Scottish Warrior”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

