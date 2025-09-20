WWE | Corey Graves subisce due F5 da Brock Lesnar porta aperta per un ritorno sul ring?
I fan sono rimasti sorpresi quando Corey Graves ha subito non una, ma ben due F5 da Brock Lesnar nell’episodio di SmackDown di ieri sera. Per molti, il momento ha destato preoccupazione, considerando la nota storia di commozioni cerebrali che aveva portato Graves a ritirarsi prematuramente dal ring. Ma c’è un dettaglio che molti spettatori forse non conoscevano: Corey Graves è stato dichiarato idoneo a tornare a un’attività fisica sul ring già nel 2022. Corey Graves, dal commento al ring: La sorpresa di SmackDown. La scena, quindi, non è stata così scioccante se si ripensa a un’intervista che Graves rilasciò a TMZ Sports proprio nel 2022, dove confermò di aver completato il processo medico per il ritorno e di aver ricevuto il via libera dai dottori: “Ho passato del tempo con i medici a metà dello scorso anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: corey - graves
WWE: Corey Graves, cresce il sostegno per un posto fisso nel main roster
WWE: Confermata la pausa per Wade Barrett, a Raw Corey Graves al fianco di Joe Tessitore
WWE: Brock Lesnar prima di WrestlePalooza si sfoga sui commentatori, ben due F5 su Corey Graves
COREY GRAVES SUBISCE DUE BUMPS DOPO 11 ANNI DAL RITIRO. STA TORNANDO!!!!! #SmackDown - X Vai su X
WWE: Corey Graves nel main roster, cambia anche il team di commento di NXT #WWE #NXT #CoreyGraves Vai su Facebook
WWE: Corey Graves subisce due F5 da Brock Lesnar, porta aperta per un ritorno sul ring?.