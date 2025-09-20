Nell’ultima puntata di SmackDown, il pubblico ha assistito a un’intensa battaglia per i WWE Women’s Tag Team Championship. Le campionesse Alexa Bliss e Charlotte Flair si sono fatte trovare pronte a difendere le cinture contro la coppia formata da Chelsea Green e Alba Fyre. Il match si apre con Flair e Green sul ring: le due si affrontano in una fase di grappling, fino a quando Flair riesce a portare a terra l’avversaria. Green, però, risponde subito colpendo Alexa sull’apron. Charlotte reagisce con le sue classiche Chop, prima di dare il cambio alla compagna: Bliss entra e connette una doppia ginocchiata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Charlotte Flair e Alexa Bliss difendono con successo i Women's Tag Team Titles