WWE | Caos totale a SmackDown durante la firma del contratto tra Cody Rhodes e Drew McIntyre
Ieri sera a SmackDown la tensione era altissima alla vigilia di WrestelPalooza. Nick Aldis si presenta sul ring per ricordare a tutti l’appuntamento di questa sera, quando andrà in scena il main event: il match per l’ Undisputed WWE Championship tra Cody Rhodes e Drew McIntyre. È proprio McIntyre a fare il suo ingresso, ma prima che potesse parlare arriva anche Cody Rhodes. Cody prende subito la parola e dice di avere una domanda prima di firmare il contratto: “Sai cosa è successo quindici anni fa esatti? Abbiamo vinto i titoli di coppia”. Poi aggiunge: “Sai chi ne parla oggi? Nessuno. Perché il mondo non gira attorno a me o a te. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
