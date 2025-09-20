WWE | Bully Ray sul ritiro di John Cena Manderei over Dominik

Questa notte si terrà Wrestlepalooza, ad aprire il PLE sarà il match tra John Cena e Brock Lesnar, ma Bully Ray sta già pensando a chi sfiderà il Leader della Cenation nel suo match di ritiro a fine anno. In un recente episodio del suo podcast Busted Open Radio Bully Ray ha scelto Dominik Mysterio come nome ideale per terminare la carriera del 17 volte campione del mondo: “Mi piacerebbe un match tra loro 2 perché Dominik riceve già così tanto heat, chissà quanto ne riceverebbe contro Cena, specialmente se barasse e lo sconfiggesse. Immaginate cosa significherebbe per Dominik tutto ciò, potrebbe sfruttare quell’enorme momentum per l’anno successivo” Bully Ray in seguito ha aggiunto che non crede sia necessario che la cintura intercontinentale sia messa in palio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

