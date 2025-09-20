WWE | Brock Lesnar prima di WrestlePalooza si sfoga sui commentatori ben due F5 su Corey Graves
Siamo ormai a poche ore da WrestlePalooza, primo storico PLE che la WWE trasmetterà su ESPN dopo l’accordo multimilionario raggiunto quest’estate. Un grande evento con una grande card e tra i tanti match, il più importante sarà quello tra John Cena e Brock Lesnar. Questa notte a SmackDown ultimo passaggio prima del PLE, con Cena che si è già congedato dallo show blu in questo tour di ritiro è stato Lesnar ad aprire la puntata e lo ha fatto chiaramente a modo suo. Corey Graves demolito. In apertura di puntata Michael Cole ha detto che Brock Lesnar voleva tenere subito un’intervista e si è quindi recato verso il backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
